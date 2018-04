Wolfach "Wir hörten uns Youtube-Schnipsel an"

Wie muss man sich das vorstellen?

Wir hatten in der Kapelle entschieden, erst 2019 wieder eventuell an einem Wertungsspiel teilzunehmen. Daher hatte ich den Plan, dass meine Musiker aus einer weit gefassten Vorgabe von etwa 50 Stücken aller Musikrichtungen das ganze Programm selbst zusammenstellen sollten. Eine ganzen Probenabend lang hörten wir uns dazu kurze Youtube-Schnipsel im Probenraum an. Danach musste jeder auf einem Stimmzettel ankreuzen, ob ihm das Stück gefällt, völlig missfällt, oder ob er oder sie es sich zumindest vorstellen könnte, das Lied beim Jahreskonzert zu spielen. Abhängig von der Länge der Stücke schafften es dann die acht bis zehn Stücke mit den meisten Stimmen ins Programm.

Trotz aller Basisdemokratie hatten Sie ja sicher einige Favoriten im Kopf. Kamen diese alle durch oder gab es Überraschungen?

Dass es zum Beispiel der Soundtrack zur Star-Wars-Saga schaffen würde, war mir klar. Viele unserer jungen Musiker hatten das auf dem Zettel. Dass aber auch Tschaikowskys "Ballettsuite aus Schwanensee" so hoch im Kurs stand, hat mich angenehm überrascht. Herausgekommen ist eine bunte Mischung aus Filmmusiken und symphonischer Blasmusik. Alle acht Stücke wissen die Mehrheit des Orchesters hinter sich und gehen gut ins Ohr.

Und wie schaut es mit dem musikalischen Anspruch aus?

Das Wolfacher Publikum darf sich auf einen schönen Konzertabend freuen. Für Filmmusiken beispielsweise gibt es Arrangements in verschiedenen Schwierigkeitsgraden vom Jugendorchester bis zu Orchestern der höchsten Wertungskategorie. Das Star-Wars-Arrangement von Johan de Meij ist sehr nah dran am Original von John Williams und weist einige Höchstschwierigkeiten auf. Diese zu meistern, wird jedes Mitglied der Stadtkapelle musikalisch weiterentwickeln. Und da ja alle schon seit Kindesbeinen wissen, wie sich es sich anhören muss, wenn sich die Rebellen den imperialen Sternzerstörern entgegenstellen, musste ich bei den Übungseinheiten und dem Probenwochenende im Alten Bahnhof gar nicht mehr viel sagen.

Die Fragen stellte Matthias Dorn.