Wolfach Willkommen und tschüss

Wolfach-Kirnbach . Musikalisch festlich wunderbar umrahmt wurde der Gottesdienst am Sonntag vom Musikverein Kirnbach unter der Leitung von Siegfried Weißer.

Die Kirchengemeinde habe im vergangenen Jahr viel Freude mit zum Beispiel Taufen erlebt. Aber auch Abschiede mussten genommen werden, erinnerte der Pfarrer an Freud und Leid. Auf andere Weise zeige auch der personelle Wechsel im Sekretariat des Pfarramtes, dass Begrüßung und Verabschiedung oft Hand in Hand gehen. Die langjährige Pfarramtssekretärin Renate Eßlinger wird im neuen Jahr ihren Ruhestand antreten (wir haben berichtet). "Danke für all dein Engagement weit über die eigentliche Arbeit im Sekretariat hinaus", würdigte Voß den großen Einsatz von Eßlinger.

Seit 1985 habe sie mit bewundernswerter Geduld und Gelassenheit die vielfältigen Pfarramtstätigkeiten erledigt und darüber hinaus viele ehrenamtlichen Aufgaben übernommen. Als Zeichen der Wertschätzung überreichte ihr der Pfarrer ein neues Gesangbuch.