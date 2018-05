Wolfach Wer hat in Sachen Wolf(ach) recht?

Wolfach . Paul tut seine Meinung in einem Schreiben an unsere Zeitung kund. Er sagt, dass der Fluss schon immer "Wolfach" geheißen hat. Und die Spuren dafür reichen weit zurück: "Schaut man in Karten, auch ältere aus dem 19. Jahrhundert, so wurde das Gewässer stets offiziell als Wolfach eingetragen", bemerkt der Hobby-Historiker.

Paul führt dabei zwei Dokumente an, die sich in den Werken "Badische Topographie" (Bureau Karlsruhe) und "Grundkarte Historischer Atlas Baden-Württemberg 1972" befinden. "Man bezeichnet doch die Schiltach nicht als Schilt und die Gutach nicht als Gut", hebt er hervor.

Pauls Recherchen zufolge hat schon der renommierte Etymologe Hans Bahlow erkannt, dass Tiernamen niemals Anwendung auf Gewässernamen fanden. Daher scheidet der heute so übliche Name Wolf als ursprüngliche Bezeichnung für Paul aus. Hans Harter vom Historischen Verein Schiltach hält nichts von den Erkenntnissen des Hobby-Historikers (siehe Info). Der Flussname "Wolf" sei bereits 1100 in der Gründungsurkunde des Klosters Alpirsbach erwähnt, teilt er auf Schwabo-Anfrage mit.