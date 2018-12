Wolfach "Was lange währt, wird gut"

In den vergangenen acht Jahren sei immer wieder darüber diskutiert worden, andere Projekte hatten aber Vorrang. "Die Sanierung ist also so etwas wie das i-Tüpfelchen", sagte er. Mit der Sanierung solle der historische Charakter des im Jargon als "Schlauch" bezeichneten Raums wieder sichtbar gemacht werden, erklärte Geppert. Die Schlosshalle solle nach Fertigtsellung für vielfältige Nutzungen zur Verfügung stehen und den Innenhof ergänzen.

"Gut Ding will Weile haben", sagte auch Manfred Schafheutle, Vorsitzender des Fördervereins Alter Bahnhof und Schlosshalle, und freute sich, dass nun die Sanierung des "Mehrzweckschlauchs" beginnen kann.

Der Förderverein und andere Wolfacher Vereine unterstützen das Projekt dabei nicht nur mit Arbeitskraft, sondern auch finanziell. Mit einer Grundlage von rund 15 000 Euro, erwirtschaftet durch verschiedene Veranstaltungen, soll die Stadt entlastet werden. Die Stadt gehe für die Sanierung von Kosten in Höhe von 880 000 Euro aus, erläuterte Geppert.