Wolfach "Was lange währt, wird endlich gut"

Wolfach. Der Startschuss sei ein Meilenstein im Jahresverlauf, betonte Bürgermeister Thomas Geppert im Beisein von Vertretern von Vereinen und Kommunalpolitik. Denn die Schlosshalle stelle den Abschluss einer über Jahrzehnte währenden Stadtsanierung dar, so Geppert. In den vergangenen acht Jahren sei immer wieder darüber diskutiert worden, andere Projekte hatten aber Vorrang. "Die Sanierung ist also so etwas wie das i-Tüpfelchen", sagte er.

Historischen Charakter wieder sichtbar machen

Mit der Sanierung solle der historische Charakter des im Jargon als "Schlauch" bezeichneten Raums wieder sichtbar gemacht werden, erklärte Geppert. Die Schlosshalle solle nach Fertigtsellung für vielfältige Nutzungen zur Verfügung stehen und den Innenhof ergänzen. "Der Schlosshof ist ein Kleinod geworden", sagte er. Mit der Umgestaltung solle die Schlosshalle ein fließendes Ineinander mit dem Hof bilden, sagte er und sprach allen Beteiligten seinen Dank aus, die "ab sofort hier werkeln". Da der Raum nicht nur der Stadt für Veranstaltungen zugute kommen, sondern auch der Bevölkerung dienen solle, sei es von Anfang an wichtig gewesen, auch die Vereine bei der Planung mit ins Boot zu holen.