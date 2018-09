Wolfach Warnleuchten als Anregung

Ihr sei aufgefallen, dass insbesondere Fahrer mit ausländischen Kennzeichen die Situation falsch einschätzten. "Die Beschilderung ist eindeutig", vermerkte Hauptamtsleiter Dirk Bregger und wies darauf hin, dass die Verursacher die Konsequenzen eines eventuellen Verkehrsunfalls im Normalfall zu tragen haben.

Das wollten die Gemeinderäte Hubert Kessler und Nicole Oberle (beide FWW) so nicht stehen lassen und regten an, Warnleuchten zu installieren. Grundsätzlich kann "das Eck" laut Bürgermeister Thomas Geppert im Rahmen von zwei Verkehrsschauen im Herbst in Augenschein genommen werden. Dann kann laut dem Bürgermeister auch geklärt werden, ob und wie eine Beteiligung der Stadt im Hinblick auf Investition und weiterer Unterhaltung aussehen kann.