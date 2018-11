Wolfach Vor Dienstantritt ins Herz geschlossen

Mit der Kamishibai-Geschichte von der kleinen Spinne, die sich durch niemanden am fleißigen Spinnen ihres Netzes abhalten lässt, erinnerte die Mittelstufe an die Qualitäten der neuen Schulleiterin im Vernetzen mit anderen Schulen und Behörden. Eltern und Kollegium erwarten gespannt, welche kleine oder größere (finanzielle) Fliege sich in den gesponnenen Netzen verfangen wird.

Kollegen wünschen Urteilskraft und Weisheit

Schulsozialarbeiterin Christiane Erdrich-Timm und Personalrätin Johanna Schaeffer erinnerten Moser an die Menschenführungs-Komponente ihrer Schulleiterinnen-Tätigkeit und wünschten ihr zur Urteilskraft, alle Kollegen nicht nur gleich behandeln zu können sondern auch die Weisheit, zu erkennen, was "gleich" im Einzelfall bedeuten kann.

Mit vielen Worten des Dankes stellte Barbara Moser sich und ihr Zukunftskonzept für die Schule vor. Mit Hans Zulliger, John Dewey, Maria Montessori und Wilhelm von Humboldt als Vorbildern muss einem um das SBBZ unter der Leitung von Barbara Moser nicht bange sein. Dazu steht als wichtige schulinterne Fortbildung für ihr Kollegium das gemeinsame Schauen des Films "Sein und Haben" von Nicolas Philibert auf der Agenda.

Im "Herzschlagfinale" rapten dann Kollegium und neue Rektorin gemeinsam einige Zeilen Wilhelm Busch: "und auch diese lieben Leute lehren eine wilde Meute". Es scheint, als hätten die neue Schulleiterin und die Schulgemeinschaft sich schon in den Wochen vor offiziellem Dienstantritt gegenseitig ins Herz geschlossen.

Am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) werden in den drei Klassenstufen aktuell etwa 35 Kinder unterrichtet. Die Einteilung in Grund-, Mittel- und Oberstufe geht schon auf die neue Rektorin Barbara Moser zurück, die drei Stufen ersetzen die bisherigen Klassen 1 bis 9. In den Stufen unterrichten Lehrerteams die Schüler. In der Oberstufe beginnt dann zum Zwecke der Berufsorientierung und der Vorbereitung des Hauptschulabschlusses – mit oder ohne das Fach Englisch – auch die Kooperation mit den Beruflichen Schulen Wolfach.