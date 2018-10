Wolfach "Vom Stift bis zum Vorstandsvorsitz"

Wolfach/Oberwolfach. "In seinem beruflichen Umfeld hat er nicht nur gearbeitet, sondern gelebt", sagte der Wolfacher Bürgermeister Thomas Geppert. 25 Jahre lang habe er für Verlässlichkeit und Beständigkeit gestanden. Geppert hob besonders die Kommunikation auf Augenhöhe hervor – sowohl in der kommunalen Zusammenarbeit als auch mit Kunden. "Die erfolgreiche Entwicklung trägt Ihre Handschrift", sagte er.

Dem stimmte auch Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, zu. "Mit Ihnen geht der dienstälteste Vorstandsvorsitzende Baden-Württembergs jetzt in die ›Ehrenloge‹", betonte er. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe sich die Sparkasse Wolfach unter Rauber strukturell und wirtschaftlich sehr gut aufgestellt. Dass das Haus heute so gut dastehe, hänge auch stark mit dem Mann an der Spitze zusammen, sagte er. "Sie haben sich vom Stift bis zum Vorstandsvorsitzenden hoch gearbeitet", betonte er. In all den Jahre habe er Rauber dabei als äußerst kollegialen und fähigen Mitarbeiter kennengelernt. Für sein Engagement überreichte er Rauber die Große Sparkassen-Medaille in Gold.

"Es ist wertvoll, wenn am anderen Ende des Tischs kein Gegner, sondern ein Partner sitzt", beschrieb Jan Hellfritz, Geschäftsführer des Gengenbacher Hotelausstatters Aliseo, die Zusammenarbeit aus unternehmerischer Sicht. Mitarbeitervertreter Hans-Eberhard Rök stellte das kollegiale Miteinander in den Mittelpunkt. "Wir können heute selbstbewusst auf eine kleine, aber feine Sparkasse schauen", sagte er. Auch Vorstandsmitglied Alexander Thau betonte das Engagement Raubers. Er habe durch Worte und Entscheidungen den Weg vorgegeben, sagte er. "Und du bist und bleibst ein Vorbild", so Thau.