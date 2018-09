Wolfach Volksbank ermöglicht kontaktloses Bezahlen via Handy

Mittlerer Schwarzwald (ms). Die Volksbank (VR) Mittlerer Schwarzwald ermöglicht ab sofort das kontaktlose Bezahlen per Smartphone. Dies ist überall dort möglich, wo die Kunden bereits auf diese Weise per Karte auf Basis des weltweiten Standards der Near Field Communication (NFC) bezahlen. Die Akzeptanzinfrastruktur für das mobile Bezahlen sei in der Region bereits größtenteils vorhanden. So werden kontaktlose Bankkarten inzwischen an mehr als jedem zweiten der 800 000 Terminals im deutschen Handel akzeptiert.