Wolfach Vienna-Liegen und Kopfsteinpflaster in der Diskussion

"Kompliment, der Schwabo leistet hervorragende Arbeit", lobte Manfred Schafheutle und ergänzte, dass der Tag bei ihm mit der Zeitung beginnt. Kirsten Wolf nahm erfreut auf, dass der Schwarzwälder Bote in Wolfach hohes Ansehen genießt. Die Ansprechpartner werden das Gebiet auch weiterhin intensiv betreuen. An Stelle der bisherigen Geschäftsstelle werde der Schwarzwälder Bote in den kommenden Wochen aber einen Service-Punkt in Kooperation mit dem benachbarten Sportgeschäft "Mountain Sports" eröffnen. Dieser soll dann auch mit einem modernen digitalen Aushang ausgestattet werden (wir werden noch berichten).

Strukturwandel im ländlichen Raum: Mit Sorge betrachtet Schafheutle die Entwicklung der Angebote in der Stadt. Generell sind die Strukturprobleme der Städte im ländlichen Raum hinlänglich bekannt, griff Huber die Thematik auf. Die derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklungen seien weitreichend. Von daher sei das Zeitungswesen von elementarer Bedeutung als Grundfeste der Demokratie. Wichtig ist seiner Meinung nach auch, die jungen Leute zu kritischer Betrachtung der Informationsflut zu motivieren. "Die Zeitung ordnet ein, bewertet und gibt die Nachrichten sachlich weiter", so Huber. In der Hinsicht setzt Bärbel Neef auf die Vorbildfunktion: Ihre 15-jährige Nichte lese den Schwabo, der seit annähernd 70 Jahren in der Familie abonniert ist, nach der Schule.