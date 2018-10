Wolfach "Vertrauen als Schlüssel für Erfolg"

Wolfach (red/kty). Mehr als 45 Clubmitglieder mit Partnern und Familien nahmen an der Jubiläumsfahrt ins Berner Seenland teil. Das geht aus einer Mitteilung der Rotarier hervor. Die Schweizer Freunde organisierten dabei ein dem Anlass gebührendes Programm mit Besuch des Bundesamtes für Sport (BASPO) und einem feierlichen Festabend.

Als Festredner sprach der ehemalige Schweizer Verteidigungsminister und Alt-Bundesrat Samuel Schmid über das "Vertrauen als Schlüssel für Freundschaft und Erfolg", heißt es weiter.

Höhepunkt des Jubiläumsabends war die gemeinsame Spendenübergabe in Höhe von 12 000 Franken an die Hilfsorganisation Blessed Foundation zur Unterstützung einer Schule in Bangladesch. Die Wolfacher Club-Präsidenten Herbert Kumpf und Thomas Waldenspuhl übereichten den Betrag zusammen mit dem Schweizer Präsidenten Fritz Linder. Der Kontaktbeauftragte des Wolfacher Clubs für Lyss-Aarberg, Andreas Braun, der seit zehn Jahren die Partnerschaft betreut, führte in seinem Grußwort aus: "Die internationalen Freundschaftsverhältnisse der Rotary-Clubs sind ein zentrales Element dessen, was Rotary ausmacht: Sie sind ein wichtiger Teil des rotarischen Beitrags zum internationalen Austausch, zur internationalen Verständigung und zum friedlichen Zusammenleben der Menschen".