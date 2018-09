Wolfach Verkehrschaos im Städtle ist beendet

Wolfach-St. Roman . "Zusätzlich zu den ursprünglichen Planungen konnten wir sogar weitere Schäden in der Asphaltdecke der B 294 beheben", erläutert Gabriele Schindler, Sprecherin der Pressestelle des Landratamts (LRA) Ortenaukreis auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. "Wir sind voll im Zeitplan. Die Strecke wird spätestens morgen früh um 8 Uhr wieder freigegeben sein", teilt sie mit. Am Freitag musste nur noch der Asphalt abkühlen, weshalb keine Teilabschnitte vorzeitig befahrbar waren.

Anfahren und bremsen war daher am Donnerstag und Freitag angesagt. Nicht nur in Wolfach staute es sich gewaltig, auch in Kirnbach und Hausach war das der Fall; bei ersterem, weil die Fahrer aus Kirnbach, Wolfach und dem Wolftal durch die Ampelschaltung an der Kreuzung nahe des Alten Bahnhofs etappenweise umgeleitet wurden. Pendler, Logistiker und Reisende mussten bis zu einer halben Stunde mehr einplanen, um die Ampel zu passieren.

Aber die Freiheit in Richtung Kirnbachtal währte nur kurz: Beim Sachtleben-Wehr ging es erst so richtig mit dem Stehen los. Sieben Kilometer Stau bis zur Einmündung in Gutach-Turm. Bis zu 45 Minuten mussten die Autofahrer dort kalkulieren, um zum finalen Stoppschild zu gelangen, wo der Verkehr dann wieder in gewohnten Bahnen rollte. Nur auf der Schiene brausten die Züge der Ortenau-S-Bahn in schnellem Tempo vorbei.