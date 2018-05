Wolfach Vereinsdialog in Wolfach kommt gut an

So erfreuten sich die Wolfacher Fußballverantwortlichen neben dem SBFV Präsidenten und dem Geschäftsführer der SBFV-Geschäftsstelle Siegbert Lipps, Masterplankoordinator Tobias Geis, an fünf weiteren Vertretern des Bezirks Offenburg: Heinz Schwab (Bezirksvorsitzender), Kerstin Rendler (Stellvertretende Bezirksvorsitzende und Bezirkspressewartin), Christian Hermann (Bezirksjugendwart), Wilfried Pertschy (BezirksschiedsrichterObmann) und Reiner Lehmann (Staffelleiter/Pokalspielleiter).

Auch der FC Wolfach bot acht Vereinsvertreter auf, die sich auf einen konstruktiven Austausch mit den Verbandsvertretern vorbereitet hatten.

Passend zum Vereinsdialogsjubiläum des SBFV berichtete der erste Wolfacher Vorstand Peter Buchholz vom bevorstehenden 100-Jährigen Vereinsjubiläum des FC Wolfach im Jahr 2020. Hierfür sei der Verein bereits in der Planungsphase und blicke dem Jubiläumsjahr, in dem insgesamt elf Veranstaltungen geplant seien, mit großer Spannung und Freude entgegen. Aktuell sei man dabei, ein Vereinschronik zu erstellen und ein großes Event auf dem Vereinsgelände zu planen. Auch von Verbandsseite könne der Verein hierbei auf Unterstützung zählen, so der Präsident Thomas Schmidt. So hat der SBFV auf Einladung des FC 1920 Wolfach bereits Planungen hinsichtlich des Finaltags der Jugend unternommen, der im Jubiläumsjahr in Wolfach stattfinden soll. Durch die ausführlichen Schilderungen der Vereinsvertreter hinsichtlich der Planungen und Ideen für das Jubiläumsjahr sind sich die Verbandsvertreter sicher, dass der Verein ein erfolgreiches Jubiläumsjahr feiern wird.

Das zweite Themengebiet des Abends betraf vor allem den Junioren- und Trainerbereich. FCW-Jugendleiter Ralf Neef zeigte mit einer ausführlichen Darstellung der derzeitigen Lage den Teilnehmern einen näheren Einblick in die Jugendarbeit des Vereins und die damit verbundenen An – und Herausforderungen. auf Die Vereinsvertreter äußerten Bedenken an der Abwerbung von Spielern in jungen Jahren.Immer früher werden Spieler mit verlockenden Angeboten aus dem Tal und damit auch dem Freundeskreis abgeworben. Es gelte eine gesunde und altersgerechte Balance zwischen Talentförderung und schulischer und privater Verpflichtungen zu finden, so Thomas Schmidt aus Sicht des SBFV. Er bekräftigte, dass es vor allem in den unteren Altersstufen darauf ankomme, geeignete Trainer zu finden, die nicht nur fußballfachlich ausgebildet seien, sondern vor allem auch eine pädagogische Einfühlsamkeit aufweisen, sodass Kinder gerne zum Training kommen und Spaß am Fußball haben. Als Tipp für die "Blau-Weißen" warb er in die Jugendarbeit zu investieren und möglichst Alleinstellungsmerkmale zu schaffen. Im Hinblick auf ein späteres ehrenamtliches Engagement müsse im A- und B-Juniorenbereich darauf Acht geben werden, allen Spielern Spielzeiten zu geben. Durch dieses Plädoyer für die Jugendarbeit im Verein unterstrich der SBFV-Präsident die gesellschaftliche Funktion und Wichtigkeit des Fußballs und bestärkte die Vereinsvertreter in ihrer Arbeit.

Angesichts der aktuellen öffentlichen Diskussionen rund um den Datenschutz und der am 25. Mai 2018 in Kraft tretenden EU-Datenschutzgrundverordnung äußerte Peter Buchholz anschließend seine begründeten Bedenken und erfragte, welche Maßnahmen der Verein hier genau umzusetzen habe. Siegbert Lipps stellte aus SBFV-Sicht die Hintergründe dar und zeigte auf, welche Schritte zukommen könnten.

"Viele der interessanten und konstruktiven Gespräche haben vor allem im persönlichen Kontakt mit den Vereinen für mehr gegenseitiges Vertrauen und Verständnis gesorgt. Zudem konnte sich die Verbandsspitze ein Stimmungsbild der Vereinslandschaft im südbadischen Raum und hier speziell beim FC 1920 Wolfach e.V. machen", bewertet Buchholz den Vereinsdialog. Der Verein stehe mit Wünschen, Sorgen und Nöten sicherlich nicht allein da, fügte Buchholz hinzu.