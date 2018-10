Wolfach Vereine stecken die Köpfe zusammen

Der Reigen der Veranstaltungen wird am 5. Januar mit dem Hallencup des FC Wolfach, dem Glühweinhock des FC Kirnbach und dem Neujahrsempfang der Stadt am 6. Januar eröffnet. Das Jahr endet am 31. Dezember mit dem Jahresschlussgottesdienst in der evangelischen Kirche in Kirnbach. Hinzu kommen im kommenden Jahr zwei runde Geburtstage: Zum einen feiert die Musikschule ihr 40-jähriges Bestehen, zum anderen der Tennisclub seinen 90. Geburtstag.

Die Städtepartnerschaft mit Kreuzlingen und Cavalaire sur mer sollten stärker in den Fokus der Bürger rücken, sagte Geppert anschließend. Interessierte, die sich in dieser Hinsicht einbringen wollen, könnten sich jederzeit in der Tourist-Info melden. Außerdem stellte er die Weiterführung des Kirnbacher Bollenhut-Talwegles für das kommende Jahr in Aussicht. Die Sanierung der Schlosshalle sei derweil in Angriff genommen worden. In der Stadtratssitzung im November stehe der erste Vergabeblock auf der Agenda. Das Ziel sei, dass – wenn alles gut laufe – die Schlosshalle nach den Sommerferien wieder für Veranstaltungen zur Verfügung steht. Manfred Schafheutle, Vorsitzender des Fördervereins Alter Bahnhof und Schlosshalle, gab der Versammlung einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand der Arbeiten.

Bürgermeister Geppert regte an, den Abschluss der Stadtsanierung in Wolfach mit einer Veranstaltung zu würdigen. "Von Wolfach für Wolfach", sagte er und schlug vor, dass die Vereine sich gemeinsam eine Aktion überlegen.

In der Versammlung wurden bereits die wichtigsten Termine für die Jahre 2020 und 2021 bekannt gegeben. Am 20. und 21. November 2020 feiert der FC Wolfach sein 100-jähriges Bestehen. Am 9. Mai 2020 findet die Landes-Floriansfeier in Wolfach statt. Und 2021 wird die Trachtenkapelle Kinzigtal 100 Jahre alt.