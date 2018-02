Wolfach Verein führt Notfall-Wahl durch

Eine "Notfall-Wahl" wurde bei der jüngsten Hauptversammlung des Unterstützungsvereins Kirnbach 1912 durchgeführt. Einstimmig wurde für ein Jahr der Vorstand gewählt. Auch eine Ehrung gab es (siehe Infokasten).

Schriftführer Hans Epting ging in seinem Rechenschaftsbericht darauf ein, was im vergangenen Jahr geschah. Zu drei Jubiläumsfeiern von Geburtstagen ging der Vorstand im vergangenen Jahr auf Gratulationstour. Zudem ging er auf die Mitglieder ein. Freude über zwei Neuzugänge kam auf. So zählt der Unterstützungsverein zum jetzigen Zeitpunkt 96 Mitglieder.

Nach dem Bericht des Kassiers Werner Armbruster, der eine gesunde Kassenlage vorweisen konnte, bescheinigte Werner Weinzierle ihm eine gute Kassenführung. Zugleich nahm er die Entlastung des Vorstands vor, die einstimmig erfolgte.