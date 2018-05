Wolfach Verband ehrt Sportler

Wolfach . Gut gefüllt war der schmucke Blaue Salon bei der 14. Sportlerehrung in Wolfach. "Sie alle waren spitze", sagte Jürgen Schmider vom dreiköpfigen Vorstandsteam zu den Athleten. Diese hätten gezeigt, was in ihnen steckt und repräsentiert, dass die Region sportlich sei, so Schmider. Gemeinsam mit Franz Börsig und Hans Armbruster nahm er die Ehrungen vor.

Glamour und einen Hauch von Olympia brachten Judith Jörke und Manuela Armbruster mit. Sie waren, wie Schmider befand, in ihren weißen Kleidern wie griechische Göttinnen der Antike angezogen und stimmten mit "Hard To Say I’m Sorry" von der Band "Chicago" auf die bevorstehende Zeremonie ein.

Schmider und sein Bruder Frank moderierten den anschließenden Abend. In Gruppen traten die Sportler nach vorn und konnten im Applaus des Publikums baden. Neben den Einzelleistungen, wurden auch herausragende Erfolge von Mannschaften gewürdigt (siehe Info). So hat eine Frauengruppe der LG Brandenkopf zum Beispiel beim "Berglauf" den ersten Platz der Baden-Württembergischen Meisterschaft belegt. Und die WJU16 des TV Biberach erkämpfte den ersten Platz bei der Badischen Meisterschaft in der Disziplin Drei-Kilometer-Gehen.