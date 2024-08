Wolfach und Oberwolfach: Das sagen die Gemeinderäte zur Teilfortschreibung Windenergie

1 Viele Gemeinderäte meldeten sich in der Sitzung zu Wort. Wolfach und Oberwolfach wollen nah zusammenarbeiten. Foto: Kornfeld

In der gemeinsamen Sitzung des Wolfacher und Oberwolfacher Gemeinderates wurde der Teilfortschreibungsplan des Regionalbundes Südlicher Oberrhein besprochen. Die Kommunen können Stellungnahmen dazu abgeben.









Link kopiert



Der Regionalplans „Teilfortschreibung Windenergie“ des Regionalverbands Südlicher Oberrhein war Thema einer gemeinsamen Sitzung des Wolfacher und Oberwolfacher Gemeinderats. Auf Einladung war Wolfgang Brucker stellvertretend zur Erklärung der planerischen Ziele des Verbands Teil der Sitzung. Zum Hintergrund: Im Zuge der Zielsetzung 2030 den Anteil erneuerbare Energien bundesweit auf 80 Prozent zu heben, folgte der Beschluss, dass deutschlandweit zwei Prozent Fläche für Windenergie und Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt werden müssen. Dieses Ziel wurde nun auf Landesebenen heruntergebrochen und dann wiederum auf Regionalebene. In der Region Südlicher Oberrhein müssen mindestens 1,8 Prozent – wie in allen zwölf Regionen Baden-Württembergs – der Fläche für diesen Zweck ausgewiesen werden. Vorranggebiet in diesem Zusammenhang bedeutet, dass auf der Fläche nichts mehr gebaut werden darf, was der Windkraftanlage im Weg sein könnte.