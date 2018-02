Wolfach Überraschender Rücktritt des Kommunalpolitikers Manfred Maurer

Die gesamtpolitische Ausrichtung habe sich in eine Richtung verändert, die er nicht mehr mittragen wolle, kommentiert er das zähe Ringen um Veränderungen. Egoismus mache sich in der Gesellschaft breit. Intransparenzen in der Kommunalpolitik, die ihm nicht "ehrlich" genug sind, und eine unverantwortlich hohe Verschuldung führt er als Beispiele an. "Sie wird die Stadt lähmen und die Handlungsfähigkeit einschränken. Mit der restriktiven Umsetzung der Innenstadtsanierung bleiben viele wichtige Dinge auf der Strecke oder kommen zu kurz. Augen zu und durch", heißt es in seinem Brief an die Stadtverwaltung. Aber auch die bundespolitische Ausrichtung seiner Partei bereite ihm Kopfzerbrechen.

Das Gefühl, dass er nichts mehr bewegen könne, habe ihm schon seit vielen Jahren die Freude an seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten genommen. Nach seiner Pensionierung wolle er jetzt einfach auch mal wieder Zeit für sich haben. Er wolle kürzer treten, um altersbedingten gesundheitlichen Beschwerden vorzubeugen und um wieder "deutlich mehr an Lebensqualität" zu gewinnen.

Verbittert sei er aber nicht und er gehe auch nicht im Groll. "Vielleicht bin ich einfach ein Stück weit verbraucht – die Batterie ist leer", versucht er dem Eindruck entgegenzuwirken, dass er mit irgendwem abrechnen oder im Nachgang schmutzige Wäsche waschen wolle.

Lediglich sein Amt als Vorsitzender des Awo-Ortsvereins werde er behalten. Die Arbeit zugunsten älterer Mitbürger mache ihm nach wie vor große Freude und daher empfinde er sie auch nicht als Belastung.

Nach seinem weitreichenden Entschluss will Manfred Maurer in den nächsten Wochen daran arbeiten, den Kopf frei zu bekommen, alles erst einmal zu sortieren, und sich um seine Gesundheit kümmern. Auf die Frage unserer Zeitung, was er mit der gewonnenen Zeit anfangen werde, sagte er: "Langweilig wird mir sicher nicht!" Und zur gegebenen Zeit werde sich dann gewiss wieder etwas finden, das ihm – in einem angemessenen zeitlichen Rahmen – auch wieder Spaß mache.