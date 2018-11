Wolfach Tritte gegen den Kopf können nicht bewiesen werden

Der Geschädigte wurde polizeilich vorgeführt. Schon zu zwei vorherigen Terminen war der Angeklagte nicht gekommen. Am Freitag erschien er in Handschellen, da er wegen zuvor nicht gezahlten Geldstrafen in Haft sitzt.

Die Staatsanwältin legte dem Angeklagten zur Last, dass er in der Silvesternacht den Geschädigten zunächst mit der Faust ins Gesicht schlug. Später trat er auf das am Boden liegende Opfer ein. Vorausgegangen war ein Streit in einer Shisha-Bar. Den hinzugerufenen Polizeibeamten widersetzte er sich, beleidigte sie in mehreren Fällen und verletzte einen von ihnen durch einen Tritt gegen das Schienbein. Der Angeklagte selbst äußerte sich zu den Vorwürfen nicht. "Ich kann mich nicht erinnern, hatte einen Blackout", beteuerte er. Allerdings konnte er sich erinnern, Wodka und Bier getrunken sowie Kokain und Speed eingenommen zu haben. Über seinen Pflichtverteidiger ließ er mitteilen, dass er die Tat trotzdem einräume.

Zeugen haben ebenfalls Erinnerungslücken