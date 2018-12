Wolfach Traum-Wochenende für die SG-Reserveteams

2. BUNDESLIGA SÜD-WEST SG Wolfach/Oberwolfach I – KC Schrezheim. Dieses Spiel wurde von der Ligaleitung auf 16. Dezember um 15 Uhr im Herrengarten Wolfach verlegt. LANDESLIGA B SG Wolfach/Oberwolfach II – RW Bühl 7,5:0,5 (3204:2933). Wieder legte die SG II ein tolles Spiel auf der heimische Kegelbahn hin. Am Start spielte Marcel Wurster 510 Kegel. Er hatte damit gegen Bernhard Jung (478) keine Probleme. Florian Faißt spielte mit 552 Kegel die Tagesbestleistung und stellte seinen Gegenspieler Vladimir Kramaric (494) in den Schatten. In der Mittelpaarung spielte Martin Hansmann gute 539 Kegel und ließ Wolfgang Serr (483) keine Chance. Roland Hilberer, der stark begann, sich dann aber erneut verletzte, musste durch Björn Albrecht ersetzt werden, der sehr gut zu Ende spielte, so dass die beiden SG-Akteure zusammen auf gute 551 Kegel kamen, was zu einem klaren Sieg gegen Peter Förster (495) reichte. Somit standen die Zeichen ganz klar auf Sieg. Florian Haas hatte mit 511 Kegel auch keine Mühe gegen Christian Koch (444). Einzig Mario Faißt erfuhr starke Gegenwehr. Am Ende kam er auf gute 541 Kegel. Sein Gegenspieler Stephan Karcher spielte ebenfalls 541 Kegel und da beide in den Sätzen 2:2 spielten und somit das selbe Endergebnis hatten, kam es zur Punkteteilung, so dass es zu einem 7,5:0,5-Endstand kam. BEZIRKSLIGA SKC Goldscheuer – SG Wolfach/Oberwolfach III 3:5 (3071:3104). Ein unerwarteter Auswärtssieg feierte die SG III in Goldscheuer. Das die Gastgeber gewohnt heimstark sind wusste die SG und das bekam sie gleich zu Beginn zu spüren. Jürgen Glatz (523) zog gegen Uwe Sievers (546) den Kürzeren. Auch Manuel Laun (506) musste gegen Julian Schultheiß (553) deutlich abgeben. Mit einem großen Holzrückstand und einem 0:2-Rückstand ging es für die SG II ins Mittelpaar, in dem Fritz Deusch mit der Tagesbestleistung von starken 556 Kegel groß aufspielte. Sein Gegenspieler Uwe Schroll (491) hatte nichts entgegen zu setzen. Auch Karl Heinz Dörfel punktete mit 504 Kegeln und holte vor allem gegen Ralf Hügel (446) viele Kegel auf, s dass es 2:2 bei 53 Kegeln Vorsprung für Wolfach II stand. Stjepan Jersek (509) hatte es mit Michael Klem (531) zu tun und musste passen. Jugendspieler Niels Hörkner (506) lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Matthias Meyer (504) und spielte im entscheidenden Moment eine "Neun", die zum Punktgewinn reichte. Somit gewann die SG II drei direkte Duelle und brachte 33 Kegel Vorsprung über die Ziellinie, was zu einem 5:3- Auswärtserfolg reichte. BEZIRKSKLASSE B SG Wolfach/Oberwolfach IV – SKC Unterharmersbach IV 7:1 (3011:2772). Weiter in der Erfolgsspur kegelt zur Zeit die SG IV. Im Heimspiel gegen Unterharmersbach IV setzte es einen blitzsauberen 7:1-Sieg bei einer Kegeldifferenz von 239 Holz. Die Weichen für den Erfolg wurden bereits am Start gestellt. Markus Wurster erspielte mit 500 Kegeln den Punkt. "Kegelopa" Zvonimir Katalenic spielte groß auf und brachte starke 555 Kegel zu Fall. Auch Erich Fritsch (495) und Patrick Haas (501) punkteten. Albert Schweizer spielte 518 Kegel, gewann sein Duell und machte ebenfalls viele Kegel gut. Heiko Schmieder, der zusammen mit Josef Bächle auf 442 Kegel kam, musste Franz Schultheiß aus Unterharmersbach den Ehrenpunkt überlassen.