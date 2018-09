Wolfach Technischer Defekt löst Alarm aus

Wolfach (red/lmk). Weil ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Kirchstraße Alarm gab, mussten am Samstagmittag Feuerwehr und Polizei gegen 15.30 Uhr ausrücken. "Eine Anwohnerin wurde zuvor auf den schrillen Ton aufmerksam und verständigte die Rettungskräfte", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Diese verschafften sich Zugang zu der menschenleeren Wohnung und mussten feststellen, dass wohl ein technischer Defekt den Alarm ausgelöst hatte.