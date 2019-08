Wolfach SWR dreht auf Mineralienhalde

Weg vom Abbau bis zum Endprodukt

Die Idee sei, den kompletten Prozess vom Abbau von Roherz in der Grube mit Bohr- und Sprengarbeit bis hin zum Endprodukt zu beschreiben. So sei beispielsweise das im Flussspat enthaltene Fluorit in Zahnpasta enthalten. Auf Nachfrage unserer Zeitung lüftete die Regisseurin einen Zipfel von dem noch inoffiziellen Entwurf der Umsetzung der Geschichte: Sie wird sozusagen rückwärts erzählt, sprich, beginnt mit dem Zähneputzen.

Rund 9000 Besucher, schätzt Kovac, besuchen die Halde in der Saison zwischen April und Ende Oktober. "Ein Drittel davon kommt mehrmals im Jahr und sind Stammgäste", so die Betreiberin. Sie sei sozusagen mit dem Bergbau verheiratet und das nicht nur durch ihren Mann Hans-Jörg, der seit 32 Jahren der Firma Sachtleben angehört.

Nachdem das Unternehmen vor 13 Jahren wegen Sicherheitsbedenken die Werkshalden auf dem Betriebsgelände geschlossen hatte, pachtete Kovac einen Abschnitt, auf dem Teile des Bergematerials zwischengelagert werden. Sie stellte so sicher, dass die Mineralienfreunde weiterhin ihrer Sammelleidenschaft frönen können. Zusätzlich wird dreimal jährlich das Sammeln auf den großen Halden des letzten aktiven Bergwerks im Schwarzwald ermöglicht.