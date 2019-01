Durch den starken Schneefall ist es am Samstag und Sonntag im Versorgungsgebiet der Netze Mittelbaden zu länger andauernden und teilweise auch wiederkehrenden Ausfällen in der Stromversorgung. Betroffen davon waren laut Mitteilung des E-Werks Mittelbaden die Gemeinden Wolfach-Kirnbach, Hornberg-Reichenbach, Oberwolfach, Schapbach sowie Wolfach-Sankt Roman. Grund für die Versorgungsunterbrechungen waren durch Schneelast umgestürzte Bäume, die die Stromleitungen touchierten, darauf liegenblieben oder die Leiterseile aus den Verankerungen rissen, sodass sie auf dem Boden liegenblieben. Auf diese Ereignisse reagierten unverzüglich die Netzschutzsysteme und unterbrachen aus Sicherheitsgründen die Stromzufuhr in den betroffenen Bereichen. Mehr als zehn Mitarbeiter von Netze Mittelbaden sind seit Samstag vor Ort ununterbrochen im Einsatz, um die entstandenen Schäden zu reparieren, damit die betroffenen Kunden schnellstmöglich wieder versorgt werden können. In den Gemeinden Oberwolfach und Sankt Roman sind aktuell Notstromaggregate im Einsatz. "Einzelne Leitungsabschnitte in Außenbereichen sind für uns immer noch nicht zugänglich. Hier liegen Bäume quer auf den Zufahrtswegen und müssen zuerst beseitigt werden, damit wir die Kunden überhaupt erreichen können. Und erst dann können wir mit Reparaturarbeiten oder einer provisorischen Ve sorgung über Aggregate beginnen", erläutert Jürgen Singler, Netze Mittelbaden, die aufwendigen und zeitintensiven Arbeiten. Das Einsatzteam von Netze Mittelbaden wird voraussichtlich bis in die Nacht hinein arbeiten. Um alle Schäden instandzusetzen, sind mehrere Tage notwendig.