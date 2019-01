Wolfach-Kirnbach (red/kty). Schneebruchgefahr hat die Wolfacher Feuerwehr in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf den Plan gerufen. Durch die hohe Schneelast stürzten in den Höhenlagen des Moosenmättle einige Bäume um und blockierten mehrere Straßen, so Pressesprecher Simon Jan Springmann. Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass noch weitere Bäume fallen würden, sperrte die Feuerwehr gemeinsam mit dem Bauhof die gefährdeten Straßen. Im Einsatz waren zwischen 1.17 und circa 4 Uhr neun Kräfte der Wolfacher Wehr mit zwei Fahrzeugen.