Wolfach Stehender Applaus für Akteure

Wolfach . Die Kirchenchöre von Wolfach, Oberwolfach, Bad Rippoldsau und Schapbach sangen unter ihren Leitern Michaela Große, Herbert Meßmer und Martin Schoch, die sich im Dirigat abwechselten, eine Auswahl von "Neuen Geistlichen Liedern". Begleitet wurden sie dabei von der Musikgruppe Schomobeto Schongit unter der Leitung von Ingo Sum, die mit ihren exzellenten Instrumentalsolisten überzeugte.

Die Instrumental- und Chorwerke vermittelten mit Titeln wie "Da wohnt ein Sehnen tief ins uns", "Geborgen in dir", "Lichter der Hoffnung" und "Alle Menschen höret" den Wunsch nach Hilfe und Frieden.

In ihrer Einführung, die musikalisch umrahmt und unterlegt wurde von "Schomobeto Schongit" und optisch ergänzt durch eine Diashow, schilderte Organisatorin Renate Bröhl (siehe Info) in kurzen, überzeugenden Worten die heutige humanitäre Situation in Bethlehem, die sie mit jener zur Zeit von Christi Geburt verglich. Sie wies darauf hin, dass es damals keinen Frieden in dieser Region gab und es auch heute keinen gebe. Ein eigens für das Konzert gedrehter Videofilm zeigte das Leben und den Alltag im "Caritas Baby Hospital" (CBH), dem die Spenden zugute kamen. Angesprochen wurden dabei auch die logistischen Schwierigkeiten für das Krankenhaus, die durch die acht Meter hohe Sperrmauer verursacht werden, die Jerusalem von Bethlehem trennt.