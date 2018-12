Wolfach Stadtranderholung: Keine Lösung in Sicht

Betreuungsangebote sind wichtiger Standortfaktor

Seiner Ansicht nach ist die Betreuung von Kindern zudem eine Aufgabe der politischen Gemeinde. "Betreuungsangebote sind inzwischen zu Standortfaktoren in Städten und Gemeinden geworden, ob eine Familie am Ort bleibt oder sich ansiedelt" ist der Vorsitzende der Awo überzeugt.

Gemeinderat Bruno Heil, der seitens der Stadt gekommen war und Grüße von Bürgermeister Thomas Geppert überbrachte, bezog in der Versammlung Stellung: "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen Leistungen stoppen, obwohl wir das gar nicht wollen".

Die Ansprüche der Bürger an die Stadt seien hoch. Sowohl Vereine, Kindergärten und Schulen würden sich die Attraktivität der Stadt auf die Fahnen schreiben. Immer mehr werde "von oben" auf die Kommunen abgewälzt.

Heil entschuldigte sich dafür, dass der Gemeinderat die gewünschte Festanstellung von Wick nicht bewilligen konnte. Maurer fragte sich, wo die Eltern sind, die "uns die Kinder während der Ferien anvertraut haben" und auf die Ganztagsbetreuung angewiesen sind. Keiner sei bei der Versammlung anwesend um sich über das wichtige Thema zu informieren. "Wenn wir unser Personaltableau nicht auffrischen, können wir die Aufgaben in dem bisherigen Umfang nicht mehr aufrecht erhalten", spielte der Vorsitzende auch darauf an, dass in elf Jahren keiner der Eltern für die Mitarbeit in der Awo gewonnen werden konnte.

Wenn auch nicht aus diesem Personenkreis, ist der Ortsverein 2017 doch um sieben Mitglieder gewachsen. Finanziell ist laut Kassierer Franz Armbruster die Lage solide. Sowohl Mitgliederzuwachs und Finanzen basieren auf den Zahlen 2017. Der Trend wird sich laut Maurer nicht fortsetzen. "Ab diesem Jahr fällt die Landessammlung weg und wir konnten die positive Mitgliederentwicklung nicht fortführen", bedauerte er.

Bei der Hauptversammlung der Awo wurden auch langjährige Mitglieder geehrt, darüber berichten wir morgen.

Das bietet der AWO Ortsverein Wolfach: Im Frühjahr und Herbst werden Fahrten für die Senioren organisiert. In der Vorweihnachtszeit werden rund 160 allein lebende Senioren besucht. Mittwochs wird das Seniorenzentrum mitbetreut, wobei der erste Mittwoch im Dezember gemeinsam mit dem Liederkranz gestaltet wird. Ganztagsbetreuungsangebot in den Ferien (die Stadt stellte die Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung plus einem Zuschuss in Höhe von 500 Euro abzüglich der Reinigungskosten). Fest steht bereits, dass in den Oster-/Pfingst- und Herbstferien 2019 keine Betreuung stattfindet.