Wolfach Stadt warnt vor Gefahren von Silvester-Böllern

Feuerwerke dürfen ohne Genehmigung und Anzeige nur am Montag und Dienstag, 31. Dezember und 1. Januar, abgebrannt werden. Feuerwerkskörper dürfen zudem nur entsprechend der Gebrauchsanweisung benutzt werden. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch ausgelöst werden, ist der Verursacher verantwortlich.

In der Hauptstraße vor dem Haus Nummer 29, neben der ehemaligen Telefonzelle, stellt die Stadt Container auf. Auch werden an die Anwohner blaue Säcke zur Entsorgung verteilt. Grundsätzlich sind die Anlieger verpflichtet, den Schmutz auf Gehwegen und sonstigen Flächen zu beseitigen. In der Hauptstraße und bei der Stadtbrücke ergibt sich an Silvester eine besondere Situation durch viele Feiernde. "Wir bitten daher auch dieses Jahr alle Anwohner, Gäste und Gastwirte darum, die blauen Säcke und den Container in Anspruch zu nehmen und darauf hinzuweisen, dass die Überreste von Raketen, Böllern und sonstigem Unrat entsorgt werden."