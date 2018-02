Wolfach Spenden für ein neues Endoskop

Wolfach . "Wir freuen uns über den vom Förderverein des Krankenhauses eingeworbenen Betrag und bedanken uns bei allen Beiträgern für die Großzügigkeit ihrer Spenden", sagte Chefarzt Bruno Kaufmann, Facharzt für Innere Medizin am Ortenau-Klinikum in Wolfach, anlässlich der offiziellen Übergabe der angeschafften medizinischen Ausrüstung. Er selbst, seine Kollegen und nicht zuletzt die Verwaltung seien dankbar für die regelmäßige Unterstützung ihrer täglichen Arbeit durch die Aktivitäten des Fördervereins.

Beträge in Höhe von zwölf bis 2000 Euro

Dies genau ist das Ziel des im September 2008 gegründeten Fördervereins. Er will damit einen Beitrag zur medizinischen Versorgung in der Region leisten. Mit verschiedenen Veranstaltungen rund um das Klinikum soll die Einrichtung in der Bevölkerung präsenter werden. Dazu werde in diesem Jahr auch die Internetpräsenz des Vereins auf den Seiten des Klinikums überarbeitet und anschließend regelmäßig aktualisiert.