Wolfach SPD in Wolfach wählt neuen Vorstand

Wolfach. Die außerplanmäßige Wahl ist eine Folge von Manfred Maurers Amtsniederlegung als Vorsitzender von Ortsverein und Fraktion im Gemeinderat gewesen. Bei der Verabschiedung würdigte Vize Bruno Heil die vielfältigen Verdienste Maurers, der den Ortsverein immerhin 16 Jahre lang geführt hatte.

"Durch dein Wirken und dein Engagement hast du den seinerzeit labilen Laden wieder in Schwung gebracht – du warst mein großes Vorbild", erinnerte sich Heil an Maurers Amtseinführung und dessen Wirken. Sein "kommunalpolitisches Pferd" sei im Galopp verendet und da solle man dann besser absteigen, meinte Maurer in seiner Rede. Das einzige, was ihm weh tue, sei, dass er wohl einige Weggefährten mit seinem Entschluss enttäuscht habe. "Ich bin und bleibe ein Sozi, die Grundwerte der SPD bleiben in meinem Leben", versicherte der scheidende Vorsitzende. Er kündigte an, sich bei den Kommunalwahlen zurückzuhalten.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Ludwig erklärte, in seiner 20-jährigen Tätigkeit als Gemeinderat sei er als CDU-Mitglied erstmals beim SPD-Ortsverein zu Gast. Dies sei Ausdruck einer guten Gemeinschaft.