Wolfach Sonne verbirgt ihre Strahlkraft

Die winterlichen Phasen im Dezember waren von kurzer Dauer und im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt auch nur leicht zu kalt. Allein vom 1. bis 5. Dezember blieben die Temperaturen etwas länger zu niedrig.

Deutlich intensiver waren die Wärmewellen zu spüren: Meistens lagen die Tagesmittelwerte um bis zu vier Grad über dem Durchschnitt – an Silvester sogar um acht Grad. Der Dezember wurde damit wieder einmal zu mild. Das zeigte sich auch an der unterdurchschnittlichen Anzahl von Frosttagen und Eistagen, die nicht vorkamen. Am letzten Tag des Jahres wurde in Wolfach die Höchsttemperatur von 14 Grad gemessen.

Der Dezember war wie die anderen Monate der zweiten Jahreshälfte zu niederschlagsreich, wenn auch der Überschuss mit 13 Litern pro Quadratmeter oder elf Prozent moderat ausfiel. An neun von 22 Tagen fiel der Niederschlag als Schnee, Graupel oder Schneeregen und eine geschlossene Schneedecke wurde an zehn Tagen beobachtet. Wie schon im November zeigte sich die Sonne im Dezember an vielen Tagen überhaupt nicht, die häufig dichte Bewölkung ließ nur 28,1 Sonnenstunden zu. Insgesamt 17 Tage blieben sonnenlos, was bei einer Anzahl von 22 trüben Tagen auch nicht verwunderte. Erst im Jahr zuvor wurde dagegen mit 107 Sonnenstunden ein neuer Dezemberrekord aufgestellt.

Immer wieder sorgten atlantische Sturm- und Orkantiefs im Laufe des Monats auch im Südwesten für ordentliche Windbewegung. Vor allem Zubin schreckte am Morgen des 14. Dezembers die Schlafenden mit starken Windböen und von zahlreichen Blitzen und starken Graupelschauern begleitet auf. Der Windmesser der Station verzeichnete an zehn Tagen mindestens Windstärke sechs.

Monatsmittel: +2,7 Grad

Abweichung: +1,3 Grad

Maximum: +14,0 Grad am 31. Dezember

Minimum: -1,8 Grad am 29. Dezember

Frosttage: 12 (-5 Tage)

Eistage: 0 (-5 Tage)

Niederschlagssumme: 131,7 Liter/qm (111 %)

Niederschlagstage: 22 (+7 Tage)

Tage mit Schneefall oder Schneeregen: 9 (+4 Tage)

Tage mit Schneedecke: 10 (+4 Tage)