Wolfach Sonderschau zeigt Juwelen aus Peru

Wolfach (red/ms). So präsentieren die Experten Mirtha Yrene Rojas und Juan Carlos Gallegos eine farbenprächtige Sonderschau. Das Thema lautet "Perú y sus joyas de la tierra", was so viel bedeutet wie: "Peru und die Juwelen ihrer Erde".

Wie das Veranstaltungsteam mitteilt, hat die Welt der Mineralien in Rojas’ und Gallegos’ Familien eine lange Tradition. Die Leidenschaft dafür bekamen die beiden von ihren Eltern in die Wiege gelegt. In den Vitrinen der Wolfacher Schlosshalle können die Besucher unter anderem einen "Grünen Augelit" aus Mundo Nuevo, "herrlichen roten" Rhodochrosit aus der Mina Uchucchacua sowie "glänzenden Hübernit" aus Mundo Nuevo bestaunen. Die Organisatoren versprechen ein "›Farben-Festival‹ für die Sinne".

Mehr als 100 Aussteller aus Europa und der ganzen Welt nehmen am Samstag, 4. August, und Sonntag, 5. August, an der Veranstaltung in Wolfach teil. Dabei dreht sich alles um Mineralien, Edelsteine, Schmuck, Sonderausstellungen und Fachvorträge. Auch jungen Besuchern wird einiges geboten.