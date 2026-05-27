Wolfach soll attraktiver werden: Das hat das Forum Zukunft in nächster Zeit alles vor

Das Forum Zukunft Wolfach tauschte sich über Themen für 2026 und 2027 aus, dazu gehört auch, die Märkte der Gemeinde attraktiver zu machen.
„Platz für neue Ideen und Teilnehmer ist vorhanden“, war die Hauptversammlung des Forums Zukunft Wolfach beworben worden. Die Versammlung am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Rathauses zählte zehn Teilnehmer. Weitere Mitstreiter in dieser zukunftsweisenden Initiative sind jederzeit willkommen. Unter Leitung von Torsten Heizmann stellten die Vertreter der einzelnen Gruppen die Fokusthemen zusammen, die sich das Forum für 2026 und 2027 vorgenommen hat. Der Schwerpunkt liegt auf der Rezertifizierung der Premium Wanderwege, der Steigerung der Attraktivität der Wochen- und Jahrmärkte, dem Erlebnispfad Siedlerschleife und der Marke Wolfach.