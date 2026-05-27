Wolfach soll attraktiver werden: Das hat das Forum Zukunft in nächster Zeit alles vor

Das Forum Zukunft Wolfach tauschte sich über Themen für 2026 und 2027 aus, dazu gehört auch, die Märkte der Gemeinde attraktiver zu machen.

„Platz für neue Ideen und Teilnehmer ist vorhanden“, war die Hauptversammlung des Forums Zukunft Wolfach beworben worden. Die Versammlung am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Rathauses zählte zehn Teilnehmer. Weitere Mitstreiter in dieser zukunftsweisenden Initiative sind jederzeit willkommen. Unter Leitung von Torsten Heizmann stellten die Vertreter der einzelnen Gruppen die Fokusthemen zusammen, die sich das Forum für 2026 und 2027 vorgenommen hat. Der Schwerpunkt liegt auf der Rezertifizierung der Premium Wanderwege, der Steigerung der Attraktivität der Wochen- und Jahrmärkte, dem Erlebnispfad Siedlerschleife und der Marke Wolfach.

Zum Erlebnispfad Siedlerschleife gab Roland Schamm bekannt, dass er am 28. Juni, ab 11.30 Uhr, feierlich eröffnet werden soll. Er ist sich sicher, dass zu diesem Termin alles entlang dieses Pfads mit seinen acht Stationen fertig sein werde. „Das wird eine schöne Sache!“ Aber: „Die nächsten Wochen werden noch sehr intensiv werden“, vermutete er. Mithilfe eines „guten Budgets“ sei hier noch einiges möglich. „Chapeau“, lobte Torsten Heizmann das Projekt. Zum vom Landkreis angestoßenen Thema „Weiterbildung von Ehrenamtlichen 60+“ will sich Thorsten Heizmann dafür einsetzen, dass eine solche auch in Wolfach stattfindet. Es gebe nämlich in dieser Altersgruppe ein großes Potenzial.

Zur Steigerung der Attraktivität der Märkte sind weitere Gespräche mit Marktbeschickern geplant. Maria Künstle will sich zusammen mit der Marktleitung darum kümmern. Daneben wies sie darauf hin, dass der Familienspaß ums Osterei immer erfolgreicher werde. Der nächste Termin sei bereits für den 7. März 2027 geplant.

Externe Unterstützung ins Spiel gebracht

Zum Thema Markenbildung wies Bürgermeister Thomas Geppert auf das neue Logo als einen guten Anfang hin. Wolfach stelle sich mit seinem Markenbild neu auf, als Richtschnur könne der Jahreskalender dienen. Zur Aufbereitung dieses Themas bedürfe es jedoch weiterer externer fachlicher Unterstützung.

Unsere Empfehlung für Sie Ziele für kommende Jahre Der Erlebnispfad hat für Wolfacher Forum die oberste Priorität Die Mitglieder des „Forums Zukunft Wolfach“ haben auf ihrer Versammlung die wichtigsten Themen für die kommenden Jahre besprochen.

Die Rezertifizierung der Premium-Wanderwege durch das Deutsche Wanderinstitut steht an und soll bis Dezember abgeschlossen sein, wie Christine Schuler mitteilte. Diese Wanderwege würden sehr gut angenommen, wie etwa ein Blick ins Gipfelbuch zeige. Von der Forums-Säule „Älter werden im Wolfach“ werden derzeit drei Themen bearbeitet: Rundwege durch die Stadt mit interaktiver Karte, die Einrichtung von drei „Schwätzbänkle“ als Einladung zum Gespräch und schließlich eine Umfrage über den Bedarf von Älteren

Das Wolfacher Forum

Das Forum Zukunft bietet Bürgern die Möglichkeit, sich in ihrer Heimatstadt einzubringen und deren Entwicklung mitzugestalten. Das Forum ist das aktive Netzwerk der Bürgerschaft und stellt das Abbild der Gemeinde dar. Es sieht sich als Bindeglied zwischen Bürgern, Verwaltung sowie Rat.