Wolfach So geht’s weiter

Sie betrachteten den Mann als solches in jeder möglichen und unmöglichen Situation. Mal war er der unerreichbare Geliebte in der Ferne, mal stand er in Unterhosen vor dem Badezimmerspiegel – doch stets schien er sich seiner Männlichkeit sicher zu sein. Auch, wenn das Haupthaar schon bedenkliche Lücken aufwies.