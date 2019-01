Wolfach Siegtreffer fällt in der letzten Sekunde

Wolfach. Es gab auch in diesem Jahr viele Tore zu sehen, was eine gehörige Portion Spannung hervorrief. Der FC Wolfach hatte dieses Turnier wieder einmal bestens vorbereitet. Es nahmen 13 Hobbymannschaften aus Vereinen, Vereinigungen, Clubs sowie Firmen- und Stammtischmannschaften aus der ganzen Region teil und kämpften um Tore in den einzelnen Paarungen. Da das Turnier an einem Tag stattfand, waren diesmal mehr Zuschauer als sonst anwesend, die wirklich spannende Spiele mit hoher Qualität zu sehen bekamen.

Fairness und Freude stehen im Vordergrund

Natürlich stand die Fairness und die Freude bei diesem Turnier im Vordergrund und es waren nur kleinere Blessuren im Kampf zu verzeichnen. Wolfgang Mayer hatte das Turnier mit seinem Team, bestehend aus Joachim Wöhrl und Matthias Rauber, ausgearbeitet. Jedes Spiel, einschließlich Endrunde, dauerte durchgehend zehn Minuten. Jeweils die Gruppensieger und die Gruppenzweiten kamen weiter und qualifizierten sich zunächst für das Halbfinale. Zuvor wurde das Alte-Herren-Turnier ausgetragen. Die Titelverteidiger des vergangenen Jahrs, die "Bühlersteiner Hexen AH", hatten auch dieses Mal die Nase vorn und wurden schließlich Turniersieger. Da sie die vergangenen zwei Jahre als Sieger hervorgingen, durften sie den Wanderpokal als ihr Eigen mit nach Hause nehmen.