Wolfach Sieben Prozent der Züge sind zu spät

Mittleres Kinzigtal . Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) dementiert die Lage gar nicht. "Die Betriebsqualität zwischen Offenburg und Freudenstadt entspricht in der Tat nicht unseren Vorstellungen", bestätigt Matthias Laber, SWEG-Fachbereichsleiter für Betrieb Eisenbahn und Verkehrsplanung.

"Von generellen Verspätungen kann hier aber nicht die Rede sein", schwächt er den Eindruck ab, den so mancher Kinzigtäler Pendler in den vergangenen Wochen von der Ortenau-S-Bahn (OSB) gewonnen hat. Lediglich sieben Prozent der SWEG-Züge haben demnach im Monat Juli Ankunftsaufschübe in Hausach gehabt, die mehr als fünf Minuten dauerten.

Anschlüsse erreichen