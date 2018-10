Wolfach Sie alle wollen zurück in die Heimat

Auf die Bleibe- beziehungsweise Rückkehrperspektive in vielleicht fünf Jahren angesprochen, äußerten alle die Auffassung, dass sie gerne zurückkehren würden und beim Wiederaufbau ihrer Heimat helfen möchten. Derzeit lasse die Sicherheitslage in Afghanistan, Irak und Syrien dies allerdings nicht zu beziehungsweise sei ein Leben als verfolgter Christ in Eritrea unter den momentanen politischen Verhältnissen nicht möglich. Im Kinzigtal fühlen sich alle wohl und von den ehrenamtlichen Helfern gut betreut. Mit den immer besser werdenden Deutsch-Kenntnissen bieten sich den arbeitswilligen jungen Männern und Frauen jetzt auch erste Arbeitsmöglichkeiten, was die Argumentation der Alltagsbetreuer für die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung allerdings nicht einfacher macht, wie zwei Betreuer berichteten.

Der Helferkreis Wolfach sucht für die in Wolfach untergebrachte Flüchtlingsfamilien derzeit einen funktionstüchtigen Staubsauger, einen Fernseher, einen Schreibtisch, einen Stuhl sowie einen zweitürigen Kleiderschrank. Angebote nimmt Birigt Waidele unter Telefon 07834/ 86 90 51 oder per E-Mail an birgit.waidele@gmail.com entgegen.