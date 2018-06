Wolfach Seniorin verursacht zweileichte Unfälle

Wolfach (red/ms). Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte die über 90-jährige Autofahrerin am Mittwochnachmittag kurz nach 17 Uhr beim Überholen den notwendigen Seitenabstand nicht eingehalten. So streifte sie einen 58 Jahre alten Radfahrer in der Talstraße mit ihrem Fiat. Der Mann fiel und zog sich leichte Verletzungen zu. Selbstständig begab er sich in ärztliche Behandlung. Der entstandene Schaden am Fahrrad dürfte nicht schwer ins Gewicht fallen, teilt die Polizei weiter mit. Einen umfangreicheren Missstand hatte die ältere Dame hingegen wenige Minuten zuvor bei ihrer Fahrt in der Vorstadtstraße verursacht. Wie die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Haslach zu Tage förderten, streifte die Seniorin dort den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten BMW. Der Schaden beläuft sich hierbei auf etwa 400 Euro. Nun muss sich die Frau wegen fahrlässiger Körperverletzung und zusätzlich Unfallflucht verantworten. Auch die Führerscheinstelle wird über die beiden Vorfälle unterrichtet.