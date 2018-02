Wolfach "Segerei" geht in "Läster-Ruhestand"

Die fünfköpfige Truppe verabschiedete sich nach einem Vierteljahrhundert Schnurren in den "Läster-Ruhestand". Der mitgeführte silberne Lorbeerkranz tat es kund: Die "Segerei" feiert 25 Jahre Schnurren. "Nach so vielen Jahren wollen wir uns in Zukunft auch das Fiedle (Hintern) beim Schnurren wund sitzen", sangen Bernd, Dieter, Felix und Martin Seger mit Akkordeonistin Helga Haas. Bevor aber der Schnurrkittel an den Nagel gehängt wird, lieferte die "Segerei" mit ihrer Schnurre über schwadronierende Mafiosi-Gäste in der Pizzeria Waldeblick ihr letztes Glanzstück ab.

Kühlschrank-Odyssee

Keine Mühe scheuten die "Pflasterfeger" Matthias Lehmann und Fabian Schmider. Sie hatten den von "Nicole O." ausrangierten Kühlschrank im Schlepptau. Er sollte ersetzt werden durch einen High-Tech-Cooler, der zur Geburtstagsparty "crushed ice" (Eiswürfel) liefern sollte – und das zum Schnäppchenpreis.