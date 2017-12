Wolfach Segen und Fackelzug zum Gedenken

Da Herodes um seine Herrschaft fürchtete und einen ihm und seiner Familie nicht genehmen Rivalen ausschalten wollte, diesen aber nicht genau identifizieren konnte, gab er Befehl, alle männlichen Kinder in Bethlehem und Umgebung im Alter bis zu zwei Jahren zu töten.

Die moderne Bibelforschung zweifelt heute an der Realität dieses Kindermordes. Nur Matthäus berichtet in seinem Evangelium vom Auftreten der Weisen und dem danach folgenden Geschehen.

Allerdings wurden vor wenigen Jahren in der israelischen Hafenstadt Ashkelion eine große Anzahl von Knochenresten gefunden, die eindeutig männlichen Kleinkindern bis zwei Jahren zuzuordnen waren. Das Alter der Skelettfunde konnte in die Zeit Herodes datiert werden. Ist es also doch mehr als nur eine Legende? Angesichts auch heutiger Gräueltaten würde es nicht verwundern.

Auch ein Fest im Mittelalter

Diese grausame Geschichte beschäftigte natürlich die Fantasie der Menschen und die Kirche führte im fünften Jahrhundert zum Andenken an diese unschuldig ermordeten Kinder am 28. Dezember – also gleich nach dem Geburtsfest des Herrn – den Tag der Unschuldigen Kinder ein.

Dieser Tag war bis ins Mittelalter hinein ein Fest der Kleinen, die einen Kinderbischof wählen und unter dessen Regiment ihren Eltern frei die Meinung sagen durften. Der Brauch verschwand mit der Reformation und Aufklärung. In der Neuzeit haben sich an diesem Tag neue Brauchformen entwickelt.

So war und ist es üblich, in Wolfach am frühen Abend dieses Tages in die nahe gelegene St. Jakobskapelle zu wandern, um dort die Kinder und auch die Familien im Rahmen einer kleinen Krippenfeier segnen zu lassen. Danach ziehen Eltern und Kinder – oft mit Fackeln – durch den dunklen Winterwald wieder hinunter in die Stadt.

Die schöne Tradition, die auch dadurch zustande kam, weil Kinder in der Entstehungsgeschichte der Kapelle vor über 500 Jahren eine nicht unwesentliche Rolle spielten, ist in den vergangenen Jahren leider nicht mehr so gut angenommen worden. Dieses Brauchtum wieder verstärkt aufleben zu lassen, sollte deshalb den Wolfacher Familien mit ihren Kindern eine Herzenssache sein.

Auch die Wolfacher lassen sich am Tag der Unschuldigen Kinder segnen. Beginn der heutigen Feier ist um 17 Uhr in Sankt Jakob.