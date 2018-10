Wolfach Schon immer die Unterstützung wert

"Die Pflegeversicherung kam ja erst 1995 und wir machten jedes Jahr mehrere Tausend Mark Defizit", erinnerte sich Schmider an zahlreiche Debatten mit den Kommunen ums Geld. Auch Oberwolfachs ehemaliger Bürgermeister und Kreisrat Jürgen Nowak kann sich an die "dicke Akte Sozialstation" erinnern, die er 1983 bei Amtsantritt übernahm. "Unstrittig war, dass die Einrichtung wesentlich war und der Unterstützung wert", so Nowak.

Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert gratulierte im Namen der politischen Gemeinden im Tätigkeitsbereich der Sozialstation. In seinem Grußwort betrachtete er neben dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit einer solchen Einrichtung auch den persönlichen Zwiespalt der Mitarbeiter hinsichtlich des getakteten Tagesablaufs des Arbeitsalltags mit den Kennzahlen im Hintergrund.

"Wenn der Slogan Der Mensch steht im Mittelpunkt Bestand haben soll, darf nicht nur in Sonntagsreden der Einsatz der Mitarbeiter gelobt werden", bezog sich Geppert kritisch auf die herrschende Leistungsgesellschaft.

Der Dank aller Redner galt insbesondere der konstant engagierten Arbeit, die die Belegschaft der Sozialstation leistet.

Ab November geht in Oberwolfach eine neue Betreuungsgruppe vom Caritasverband Kinzigtal an den Start. Ort: Pfarrheim in Oberwolfach donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Anmeldungen und Infos unter Telefon 07832/99 95 51 30 oder 0151/20 33 73 54 bei Heidrun Häfele.