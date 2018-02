Wolfach Schnurre für den verschlafenen Nachtwächter

In den 1930er-Jahren kam die nächste gravierende Veränderung: Die teils prächtigen, bunten Lampions, die viele Wolfacher mit Stolz beim Wohlauf mitgetragen hatten, wurden abgeschafft. Seither leuchten am Schellementig-Morgen nur noch Stalllaternen. Oder die nicht ausgeschalteten Lampen einzelner Häuser – ein Problem, das natürlich erst in der Nachkriegszeit auftrat.

Davor war es in der Stadt ohnehin immer finster. Und bis in die 30er-Jahre interessierten die Wolfacher solche ästhetischen Probleme auch nicht sonderlich. Erst dann begannen die Versuche, den Wohlauf möglichst "sauber" zu halten. Dazu gehörte auch die wohl bekannte Diskussion, ob es moralisch in Ordnung sei, den Narrotag im Namen des "Entechrist", also des Teufels, auszurufen. Die alten Wolfacher hatten nämlich den Text des Nachtwächterlieds einfach ins Gegenteil umgeschrieben: Über die Fastnachtstage herrschte schließlich verkehrte Welt.

Seit 1973 wird nun moralisch einwandfrei gesungen. Von seinen Ursprüngen hat sich der Wohlauf damit aber weiter entfernt. Und dass einmal ein Nachtwächter geschnurrt werden sollte, weiß heute kaum noch jemand.