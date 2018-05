Wolfach Schlossteich bekommt Sonnensegel

Zuvor hatte Sachgebietsleiterin Martina Hanke die verschiedenen Standorte der Sonnensegel vorgestellt.

Das helle Material kann in der Winterpause gereinigt werden

Gemeinderat Ernst Lange (FW) sprach sich für zwei Sonnensegel aus. Unter dem Aspekt einladender Optik würde sich auch gut der zweite Standort über den Trittsteinen anbieten. Dem schloss sich Gemeinderat Bernd Busch (Grüne) an. Gemeinderat Ulrich Wiedmaier (FW) fand Bäume als Schattenspender langfristig besser und stimmte für die Anschaffung von nur einem Sonnensegel. Positiv vermerkte er die Möglichkeit, das helle an die Schlosskulisse angepasste Material in der Winterpause reinigen zu können.

Tauchen unter dem Segel ist laut Geppert "einfach zu gefährlich"

Aus Sicherheitsgründen wird an der Brücke ein Gitter angebracht. Damit soll das darunter hindurch Tauchen der Kinder unterbunden werden. Es ist laut Geppert "einfach zu gefährlich" und eine Sicherung sei auch in Gesprächen mit dem Versicherer empfohlen worden.

Mittelfristig werde die Wassertretanlage verlegt und in den Schlossteich integriert, teilte der Bürgermeister mit. Hanke erläuterte, dass der Auslauf am Teich frei bleiben werde. Insgesamt werden die kalkulierten Kosten laut ihren Ausführungen rund 6000 Euro betragen. Geplant sind ein Geländer und ein mittiger Handlauf aus Edelstahl, die den Einstieg auf den Blockstufen in das Becken sichern.

Inbegriffen sind in der Kalkulation auch der Aufwand für das Befestigungsmaterial und Arbeitszeit des Bauhofs.

Der Technische Ausschuss brachte in seiner Sitzung auch den Bauantrag zum Umbau und Sanierung der Schlosshalle auf den Weg. Der nächste Schritt ist laut Bürgermeister Thomas Geppert, mit den Ehrenämtlern des Fördervereins abzusprechen, wer wann was machen kann. Sachgebietsleiterin Martina Hanke erläuterte die Bauvorschriften. Aufgenommen worden sei der Wunsch der Vereine, eine direkte Anliefermöglichkeit von der Amtsgasse her einzubinden. Möglich könnte allerdings sein, dass hochwasserangepasst gebaut werden müsse, weil die Schlosshalle im Überschwemmungsgebiet (HQ 100) liege.