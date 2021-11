Fast 150 Jahre haben die Eschen, Birken und anderen Bäume im Wald um das Hotel Adler in St. Roman ausgeharrt. Nun müssen die alten und kranken Bäume weichen, die Straße Sulzbächle ist deshalb noch bis einschließlich Mittwoch gesperrt.















Link kopiert

Wolfach - Es knirscht und knackt, dann kracht der rund zehn Meter hohe und um die zehn Tonnen schwere Baum von seinem Stamm auf dem Felsen ab und rutscht den Berg hinab. Rund 3000 Eschen, Buchen, Fichten und andere Baumarten, die im Wald rund um das Hotel Adler in St. Roman stehen, werden in den kommenden Tagen ebenfalls abgeholzt. Bei der Begehung der fünf Kilometer langen Baustelle am Sulzbächle zwischen der B 294 und St. Roman wird das Ausmaß der Arbeiten erst klar: 15 Arbeiter der Firmen Fichter aus Kirnbach und Künstle aus Bad Rippoldsau-Schapbach sind mit mehr als fünf großen Forstmaschinen mehr als eine Woche lang im Einsatz, um die zahlreichen abgeholzten Stämme, Äste und den Heckenschnitt zu zerkleinern und abzutransportieren.

"Die Maßnahme dient der Verkehrssicherheit. Bereits seit Jahren ist klar, dass die Straße nach St. Roman wegen der vielen kranken und alten Bäume verkehrstechnisch problematisch ist", erklärt Silke Lanninger vom Forstbezirk Wolfach. Eigentlich seien die Waldeigentümer, zehn Privatleute, für die Verkehrssicherung entlang der Straße verantwortlich, aber solche "schwere und gefährliche Arbeiten können nicht privat gestemmt werden", so Lanninger.

Deshalb sind seit Anfang der Woche die beiden Schwarzwälder Firmen im Einsatz, die Stadt unterstützt mit der Beschilderung der Umleitung, die über Schiltach und Langenbach beziehungsweise Übelbach führt. Trotz weniger zu fällenden Bäume als ursprünglich geplant kann der Zeitplan nicht ganz eingehalten werden. Die Straße ist somit noch bis einschließlich Mittwoch, 17. November, gesperrt. "Das Gelände ist sehr anspruchsvoll und wir müssen vorsichtig arbeiten, teilweise sind die Arbeiter mit Seilen an 40 Meter hohen Hängen gesichert und müssen auch in Schluchten hinunterklettern. Unsere Mitarbeiter fangen um 4.30 Uhr an und arbeiten in Schichten bis 23.30 Uhr – und auch am Sonntag", berichtet Raphael Fichter.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit werden die Bäume abgesägt, dann arbeiten die Hacker weiter und zerkleinern die Holzabfälle zu Hackschnitzeln. Die rund 1000 Festmeter an Baumstämmen werden verkauft, sodass die Waldbesitzer dadurch wieder den Großteil der Kosten decken könnten. Am Tag verbrauchen die Forstmaschinen laut Fichter insgesamt rund 1000 Liter Kraftstoff.

Telefonleitung führt zu Problemen

Neben dem steilen Gelände und der engen Straße haben sich bei den Arbeiten noch andere Probleme gezeigt: Bei einer Begutachtung der Landschaft haben Gutachter festgestellt, dass an einer Stelle am Hang neben der Straße eine sehr seltene Moos-Art wächst, die es zu schützen gilt (siehe Info). Außerdem sei die Oberleitung der Telekom ein Problem, da diese von dem Anbieter nur auf den Boden am Straßenrand gelegt wurde und die Arbeiter mit ihren Maschinen besonders aufpassen müssen. Eine beschädigte Leitung habe zeitweise zu einem Internet- und Telefonausfall geführt.

Von der Telekom heißt es zu diesem Problem: "Viele Landbesitzer wollen häufig nicht, dass bei ihnen unterirdisch gebaut wird, deshalb verlegen wir gerade in Waldgebieten die Leitungen meist überirdisch. Bei einer großen Fläche mit wenigen Häusern ist das auch ein wirtschaftlicher Faktor und überirdisch deutlich billiger", so Telekom-Sprecher Dirk Becker.

An einem Hang in St. Roman hat Umweltplaner Michael Lüth eine "erstaunlich große Population" der Moos-Art Rhabdoweisia crenulata gefunden. Das in ganz Europa sehr seltene Moos kommt in Deutschland nur mit einem Fund in Bayern und ansonsten im Schwarzwald und hauptsächlich hier im Süden vor.