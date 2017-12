Wolfach Rat beschließt 400.000 Euro Darlehen

Strittige Punkte waren unter anderem die Anschaffung des Astungsbocks für den Forstbetrieb, der mit 17 000 Euro veranschlagt ist. Mehrheitlich sah das Gremium die Anschaffung als sinnvoll an, weil das Gerät gebraucht erworben werden kann und sich in einigen Jahren amortisiert. "Es fallen fast keine Wartungskosten an und deshalb sind gebrauchte Geräte kaum auf dem Markt", warb Gemeinderat und Gemeindeförster Ulrich Wiedmaier für die Anschaffung.

Dem Rotstift zum Opfer fiel nach dem Willen des Gemeinderats dagegen die Grundsanierung der Glocke der Friedhofskapelle (7000 Euro).

Weiterhin wurde der Ansatz für den Breitbandausbau für 2018 um 25 000 Euro auf 50 000 Euro gekürzt.

Auch die Planungsrate für den An- und Ausbau der Realschule reduziert sich um 20 000 Euro auf 100 000 Euro.

Erst weitere Entwicklungen abwarten wollen Kommune und Gemeinderat in Sachen Betriebserweiterung der Firma Leipold. Die in der ersten Entwurfsberatung eingestellten 36 000 Euro für die Sanierung der sanitären Anlagen des Wolfacher Clubhauses wurden wieder gestrichen.

Dem Streichkonzert zum Opfer fiel auch die Sole-Anlage (25 000 Euro) für den Bauhof, der Spielplatz in den Kinziganlagen und die Sanierung der Spielfläche des Kindergartens Pfiffikus (25 000 Euro) wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Als "reine Kosmetik" bezeichnete Gemeinderat Manfred Maurer (SPD) die Verteilung der Kosten für die Sanierung der Schlosshalle auf zwei Jahre.

Positiv bemerkbar machen sich im Entwurf die Ergebnisse der November-Steuerschätzung mit einem Plus in Höhe von 207 000 Euro, einer um 15 000 Euro verbesserten Zinsausgabe und einer um 30 000 Euro auf 220 000 verringerten Tilgung. Rechnungsamtsleiter Göpferich gab außerdem bekannt, dass am Sitzungsnachmittag der Verkauf eines weiteren Bauplatzes am Hofeckle für 60 000 Euro die Einnahmen auf insgesamt 140 000 Euro erhöht hat.