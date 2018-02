Wolfach (red/ms). Ein 29 Jahre alter Radfahrer hat sich bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen am frühen Dienstagabend in der Oberwolfacher Straße zugezogen. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Mann laut Polizei ohne das Zutun anderer Verkehrsteilnehmer gefallen sein. Zum Zeitpunkt des Malheurs trug der Endzwanziger keinen Helm. Er wurde nach einer ersten notärztlichen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus nach Villingen-Schwenningen geflogen, heißt es abschließend seitens der Polizei.