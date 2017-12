Wolfach Polizistin als "Hure" und "Fotze" beschimpft

Dem arbeitslosen Kraftfahrzeug-Mechaniker wurde zur Last gelegt, am 6. März um cirka 9 Uhr mit seinem Auto zu einem Netto-Parkplatz in Oberwolfach gefahren zu sein, ohne einen Führerschein zu besitzen. Dabei sei er beobachtet worden. Zeugen dazu wurden am ersten Verhandlungstag gehört. Der Angeklagte bestritt dies mit dem Hinweis, er habe zu dem Zeitpunkt in einem Wohnstift in Haslach gearbeitet.

Um dieses zu überprüfen, ist gestern der Hausmeister des Hauses als Zeuge befragt worden. Er sagte aus, der Angeklagte sei jeden Tag pünktlich um 8 Uhr zur Arbeit gekommen, nur am 6. März nicht. Der Kinzigtäler sei an jenem Tag ausnahmsweise erst um 9 Uhr erschienen.

Der Hausmeister konnte im Nachhinein nicht mehr genau sagen, ob er den Angeklagten um 9 Uhr gesehen habe. Er sei oft im Haus unterwegs. Es sei möglich, dass er sich auf die Aussage des 36-Jährigen verlassen habe und in den Unterlagen den Arbeitsbeginn mit 9 Uhr vermerkt habe.