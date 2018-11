Wolfach Polizei sucht mit Hubschrauber nach Jugendlichen

Wolfach-Kirnbach (kty). Die beiden 15-Jährigen seien gegen 0.45 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie sich an dem Standbein des Automaten zu schaffen machten, bestätigt die Polizei auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Die Jugendlichen seien in ein nahegelegenes Waldstück geflohen, seien wenig später aber gefunden worden. Zum Einsatz kam auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera. Der Zigarettenautomat wurde von den Beamten sichergestellt, was den Einsatz der Feuerwehr erforderte, die das angesägte Standbein des Automaten durchtrennen musste. Die beiden 15-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen schweren versuchten Diebstahls. Ein Schaden sei außer am Standbein des Automaten keiner entstanden, so die Polizei.