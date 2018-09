Wolfach Polizei ist auf der Suche nach Vermisstem

Oberharmersbach/Wolfach (red/lmk). Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, verließ Lehmann am Montag gegen 8 Uhr seine Wohnung. "Es liegen Hinweise vor, dass er sich am Mittwoch in St. Roman bei Wolfach aufgehalten haben könnte", heißt es in einer Mitteilung. Möglicherweise ist er mit einem grauen Ford Fusion mit dem Kennzeichen "ÖHR-NB 596" unterwegs, informiert die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 40-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Zuletzt war er mit einer Dreiviertelhose und einem blau-grauen Pullover bekleidet. Da die bisherigen Suchmaßnahmen ohne den erhofften Erfolg blieben, werden Zeugen, die Hinweise über den Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, dringend gebeten, sich mit den Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Sie ist unter Telefon 0781/21 28 20 erreichbar.