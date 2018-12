Wolfach Peter Göpferich: "Sparen tut weh!"

Hauptsächliches Ziel der ersten Haushaltsdebatte war laut Kämmerer vor allem, jene Posten zu streichen, in denen man sich einig ist. So wird die Straßensanierung im Langenbach (170 000 Euro) seiner Ansicht nach kommendes Jahr nicht darstellbar sein. Auch bei der Sanierung der Spielfläche (25 000 Euro) im Kindergarten Pfiffikus wird wohl der Rotstift angesetzt.

Maßnahmen werden verschoben

Maßnahmen wie die Reparatur der Treppenanlage im Kastaniendobel werden in den Straßenpool verschoben. Hinsichtlich der Kosten der Schülerbeförderung kann laut Geppert nach dem Jahreswechsel eine Aussage getroffen werden. "Derzeit wird geprüft und scharf gerechnet", merkte er an und bezweifelte, dass alle Linien gehalten werden können.

Die entsprechenden aktuellen Zahlen werden, ebenso wie die Gewerbesteuer, von Göpferich im Januar in die Haushaltsplanung eingearbeitet. Der Finanzierungsbedarf aus Investitionen beträgt aktuell 898 150 Euro.

Offen bleibt derzeit eine Einlage für den Breitbandausbau. Die Investition soll laut Geppert auf mittlere Sicht eingestellt werden. Ob ein flächendeckender Glasfaseranschluss bis zu jeder Haustür möglich wird, hielt der Bürgermeister für fraglich. Für die Schulkonzeption sind Mittel in Höhe von 120 000 Euro vorgesehen.

Gemeinderat Hans Joachim Haller erkundigte sich nach dem Stand der Dinge zu den Themen Stadtranderholung am Biesle und Dorfentwicklung in Kirnbach. Ersteres werde Thema in der Sitzung im neuen Jahr sein, so Geppert. Was das Dorfentwicklungskonzept in Kirnbach angehe, gelte es Schwerpunkte zu setzen und Grundsatzentscheidungen zu treffen. "Beides, parallele Schul- und Stadtentwicklung kann ich bei derzeitiger Faktenlage nicht sehen", stellte der Bürgermeister fest. Nach der zweiten Entwurfsberatung des Haushaltsplans im Januar ist in der Februarsitzung die Beschlussfassung geplant.

Nach neuem Haushaltsrecht muss Wolfach, anders als früher, Abschreibungen in Höhe von 525 000 Euro berücksichtigen. Mitgerechnet wird nun auch die "Abnutzung" von kommunalen Einrichtungen wie Straßen und Gebäude. Der Wert der Einrichtungen war vor Monaten ermittelt worden. Auf dieser Basis muss der Wertverlust jährlich durch die Einnahmen der Stadt erwirtschaftet oder durch Geldvermögen (Liquidität) ausgeglichen werden. Größte Investitionen im Haushaltsplan sind die Beteiligung am Kinzigtalbad Hausach mit 365 000 Euro und die Sanierung der Schlosshalle mit 410 000 Euro (inklusive der in der Sitzung beschlossenen Mehrausgaben). Positiv schlagen 495 000 Euro aus Verkäufen wie dem Engelschulhaus und Steuereinnahmen über Plan zu Buche.