Wolfach Papst dankt dem Bildungswerkleiter

Konzert und Schau

Rümmele und Pater Michel Mandy zelebrierten das Hochamt. Letzterer hatte den Pfarrer während dessen Urlaub vertreten (siehe Info). Der Wolfacher Geistliche segnete zudem das Ehepaar Erika und Emil Schmider anlässlich ihrer Diamantenen Hochzeit (wir berichteten). Er übergab ihnen ein Glückwunschschreiben von Stefan Burger, Erzbischof der Erzdiözese Freiburg.

Nach dem Festgottesdienst spielte die Stadtkapelle Wolfach bei herrlichem herbstlichen Wetter unter der Leitung ihres Dirigenten und Stadtmusikdirektors Joachim Riester zum Frühschoppenkonzert auf. Es wurden Polka, Märsche und Unterhaltungsmusik geboten.

Reger Betrieb herrschte um die Mittagszeit, denn ein reichhaltiges Menü an Speisen lockte die Gäste an. Ein kleiner Gemeindenachmittag schloss daran sich an. Pfarrer Rümmele informierte gemeinsam mit den Ministranten bei einer Dia-Präsentation über die kürzliche Romwallfahrt (wir berichteten) im St.-Laurentius-Gemeindehaus.

Ein Bilderbuchkino über der Bücherei kam bei den Kindern ebenso gut an wie der geöffnete Kindergartenspielplatz. Andere Besucher trafen sich im Gemeindehaus zu einem Plausch. Dort hatte das bewährte Unterstützerteam des katholischen Kirchenchors Wolfach reichlich Kaffee und Kuchen parat.

Viele Helfer verschiedener kirchlicher Vereine arbeiteten Hand in Hand, was zum Gelingen des Fests beitrug. Mit einer Kirchweihvesper fand die Veranstaltung um 17.30 Uhr in der St.-Laurentius-Pfarrkirche sein Ende.

Zurück nach Rom: Pater Michel Mandy, Urlaubsvertretung für Pfarrer Hannes Rümmele, verabschiedete sich im Gottesdienst von Wolfach. Er kehrt wieder nach Rom zurück, wo er an der dortigen Universität Gregoriana über den Deutschen Theologen Eberhard Jüngel promoviert.

Viel Lob: Rümmele dankte ihm für seinen Einsatz, den er gewissenhaft ausgeführt habe und wünschte Mandy weiterhin Gottes Segen. Mandy betonte, dass es ihm in Wolfach gefallen und er viele Freunde gewonnen habe. "Ich habe eine Familie in der Seelsorgeeinheit gefunden", sagte er.